Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Baustelle

Drolshagen (ots)

Zwischen Montagnachmittag (31.07.2023) und Dienstagmorgen (01.08.2023) brachen unbekannte Täter in einen Baustellencontainer in der Straße "In der Hützenau" ein. Aus dem Container wurden Ladegeräte und Werkzeug-Akkus entwendet. Sach- und Beuteschaden liegen im mittleren bis oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell