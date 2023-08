Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unglücksfall: Mann erliegt nach Ehestreit seinen schweren Verletzungen

Olpe (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Am Samstag (29.07.2023) wurden Rettungskräfte und Polizei um 15.14 Uhr zu einem Einsatz im Olper Ortsteil Stachelau gerufen. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwerverletzten 51-Jährigen. Der Mann wies schwere Schnittverletzungen am Bein auf und erlag noch vor Ort trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen. Vorausgegangen war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine häusliche Gewalt zum Nachteil der 49-jährigen Ehefrau des Mannes. Die Frau hatte sich in einem Zimmer eingeschlossen, nachdem ihr alkoholisierter Mann zuvor mehrfach auf sie eingeschlagen hatte. Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann im Anschluss seine Aggressionen auch gegen das Mobiliar der gemeinsamen Wohnung richtete. Hierbei zog er sich die Verletzungen an den Scherben einer Glasscheibe zu. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell