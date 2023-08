POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Dienstag (01.08.2023) zwischen 12.00 Uhr und 15.45 Uhr die Beifahrerscheibe eines Autos ein. Der VW Passat mit SI-Kennzeichen war in einem Parkhaus in der "Franziskanerstraße" abgestellt. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurde ein Mobiltelefon der Marke Samsung entwendet. Es entstand insgesamt ein Schaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

