Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Einbrecher auch als Drogendealer tätig

Kaiserslautern (ots)

Polizisten haben am Freitag (15. September) im Stadtgebiet einen mutmaßlichen Einbrecher und Dieb erkannt und festgenommen. Nach dem Mann wurde wegen eines Einbruchs per Haftbefehl gesucht. Er war in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Aktuell wird ihm vorgeworfen, im Juli im Uni-Wohngebiet einen E-Scooter gestohlen zu haben. Im September soll er aus einem Einfamilienhaus im östlichen Stadtgebiet ein Smartphone und einen Geldbeutel entwendet haben. Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur des Verdächtigen. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen am Nachmittag in der Eisenbahnstraße widerstandslos fest. Er wurde noch am Abend beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Eine Richterin ordnete wegen des Einbruchdiebstahls und aufgrund einer Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an. Die Vorwürfe bestritt der Mann. Weil der 28-Jährige bei seiner Festnahme Amphetamin und Marihuana in nicht geringer Menge einstecken hatte, blickt er jetzt auch einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

