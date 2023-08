POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl

Waldbreitbach (ots) - Am Montag kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der / die bisher unbekannte Unfallverursacher/- in befuhr die Neuwieder Straße in Richtung Niederbreitbach und touchierte dabei den linken Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Toyota Aygo. Anschließend entfernte sich der / die Verursacher/- in unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, ...

mehr