Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geparkter PKW unfallbeschädigt

Niederfischbach (ots)

Am 20.08.2023 wurde in der Zeit von 17:00 bis 19:30 Uhr ein in der Konrad-Adenauer-Str. in Niederfischbach geparkter PKW vermutlich verkehrsunfallbedingt beschädigt. Der PKW parkte im Bereich der Einmündung zur Wittumhofstraße. Die Fahrzeugnutzerin bemerkte den Schaden erst am Folgetag anlässlich einer Autowäsche, vermutlich wurde ihr PKW durch ein von der Konrad-Adenauer-Straße in die Wittumhofstraße abbiegendes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfall oder Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell