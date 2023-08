POL-PDNR: Diebstahl von Tischen auf Kirmesgelände

Asbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist durch unbekannte Täter an einem PKW Seat Ibiza eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Das Fahrzeug war im Tateitraum in der Hauptstraße in Asbach abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

