Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisender bittet Bundespolizisten um Hilfe und hat gleich mehrere Messer und Drogen dabei

Magdeburg (ots)

Getreu dem Motto "die Polizei, dein Freund und Helfer" kam die Bundespolizei in Magdeburg am Freitag, den 21. Juli 2023 wieder einmal als Ersthelfer zum Einsatz. Allerdings musste sie anschließend gleich mehrere Anzeigen aufnehmen: Ein 24-jähriger Mann bat die Bundespolizisten gegen 13:20 Uhr im Hauptbahnhof um Hilfe. Er hatte Kreislaufprobleme und benötigte Wasser. Auf die Nachfrage, woher seine gesundheitlichen Probleme kommen könnten, gab er unumwunden zu, am Vortrag Speed konsumiert zu haben. Die Bundespolizisten nahmen den Deutschen sofort mit auf die Wache, boten ihm Wasser und ärztliche Hilfe an. Aus Eigensicherungsgründen stellten die Einsatzkräfte die Personalien des Hilfesuchenden fest und durchsuchten sein Gepäck. Hierbei stellten sie in seinem mitgeführten Rucksack und einer Umhängetasche eine Kundenkarte und eine CD mit betäubungsmittelähnlichen Anhaftungen, einen Joint, eine entsprechende Tablette und eine geringe Menge an vermutlichen Amphetaminen fest und beschlagnahmten dies. Zudem kamen gleich drei feststehende Messer mit Klingenlängen von 9, 10 und 12 Zentimetern zum Vorschein. Diese wurden sichergestellt. Es folgten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Verstößen gegen das Führungsverbot in der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Magdeburg. Nachdem der Tatverdächtige etwas Wasser getrunken hatte, ging es ihm augenscheinlich besser und er lehnte die Untersuchung durch einen Arzt ab. Der Tatverdächtige verließ die Dienststelle, allerdings ohne die Messer und seine Drogen. Diese Gegenstände und der Sachverhalt werden zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

