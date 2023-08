POL-PDNR: Beschuldigter leistet Widerstand

Vettelschoß (ots) - Am späten Samstagabend randalierte ein Gast in der Gaststätte am Willscheider Weg. Nach ersten Befragungen soll der 37-jährige Mann ohne erkennbaren Grund einen Gast in den Rücken getreten haben. Als dann ein zweiter Mann den Gast schützen wollte, wurde auch dieser von dem Beschuldigten attackiert, er warf eine Flasche nach ihm und traf ihn am Körper. Im Anschluss warf der Aggressor noch mit ...

mehr