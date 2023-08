POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bruchhausen (ots) - Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Wohnobjekt in der Kobergstraße ausrücken, da ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Die Feuerwehr konnte das Objekt betreten und stellte fest, dass an dem Rauchmelder die Batterien leer waren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

