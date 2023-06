Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230607.5: Sommerland: Autofahrer weicht Reh aus und fährt gegen Baum

Sommerland (ots)

Am Mittwoch um 3:46 Uhr fuhr ein 19jähriger Glückstädter mit einem Auto auf dem Landweg in Herzhorn von Brunsholt kommend Richtung Mittelfeld. Als ein Reh die Spurbahn kreuzte, versuchte, der Fahrer auszuweichen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der mit insgesamt vier Personen besetzte Wagen (drei Mitfahrer im Alter von 17,21 und 23 Jahren) kollidierte mit insgesamt vier im Graben befindlichen Bäumen. Durch den Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

