Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230607.4 Oeschebüttel: Briefkasten entwendet

Oeschebüttel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschwand der Briefkasten eines Anwohners der Bergstraße komplett. Hierbei handelte es sich um einen Briefkasten "US Mailbox", der auf einem Metallständer an der Grundstücksgrenze stand. Ein unbekannter Täter zog diesen komplett mit Ständer aus dem Erdreich. Hinweise auf den Täter oder der Verbleib der Mailbox liegen aktuell nicht vor.

