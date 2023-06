Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230607.3 Glückstadt: Taschendieb rempelt Kunde an und entwendet Geldbörse

Glückstadt (ots)

Am Dienstag um 14 Uhr tätigte ein 49jähriger Supermarktkunde aus dem Glückstädter Umland seine Einkäufe bei einem Discounter in der Wiebeke-Kruse-Straße. Seine Geldbörse trug der Mann in der Seitentasche der Hose. Während des Einkaufs wurde er plötzlich von einer männlichen Person angerempelt. Kurz darauf fuhr dieser Mann mit einem weißen VW Caddy davon. Nur kurze Zeit später stellte der Kunde das Fehlen seiner Geldbörse mitsamt Bankkarten und einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag fest. Der verdächtige Mann war circa 1,70m groß, kurze Haare und er war bekleidet mit einem grauen Tshirt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu diesem oder ähnlich gelagerten Vorfällen in Glückstadt nimmt die Polizei unter 04124-30110 entgegen.

