POL-IZ: 230607.2 Glückstadt: Einbruch in Restaurant

Brunsbüttel (ots) - Am Mittwoch um 07:15 Uhr kam es in der Schleuse Brunsbüttel zu einem Seeunfall. Beim Übersteigen von einem Schlepper auf die Schleusenmauer verlor ein 62jähriger Lotse, möglicherweise auf Grund von Schiffsbewegungen, den Halt und stürzte in der Folge aus einer Höhe von circa vier Metern ...

mehr