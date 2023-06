Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230607.1 Brunsbüttel: Lotse stürzt in der Schleuse von der Gangway und verletzt sich schwer

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch um 07:15 Uhr kam es in der Schleuse Brunsbüttel zu einem Seeunfall. Beim Übersteigen von einem Schlepper auf die Schleusenmauer verlor ein 62jähriger Lotse, möglicherweise auf Grund von Schiffsbewegungen, den Halt und stürzte in der Folge aus einer Höhe von circa vier Metern auf die Reibhölzer (Fender). Hierbei verletzte er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Der Lotse wurde durch die Besatzung des Schleppers und die eintreffenden Beamten der Wasserschutzpolizei erstversorgt und danach an den Rettungsdienst übergeben. Durch die Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel wurde er nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung unter Zuhilfenahme eines Kranes von den Reibhölzern auf die Schleuseninsel verbracht. Rettungskräfte transportierten den Mann ins Klinikum Itzehoe.

Die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

