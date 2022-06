Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem PKW

Rengsdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ist im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Schotterparkplatz der Firma Berge und Meer in Rengsdorf durch einen bisher unbekannten Täter das Beifahrerfenster eines geparkten PKW VW Touran eingeschlagen worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

