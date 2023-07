Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Update: "Ein Happy End!" - 82-Jährige Vermisste nach drei Tagen wohlauf aufgefunden ++ Erika L. aus Seniorenheim in Lüchow von Landwirten in den "Salzwedeler Wiesen" (Sachsen-Anhalt) aufgefunden ...

Lüneburg (ots)

++ Update: "Ein Happy End!" - 82-Jährige Vermisste nach drei Tagen wohlauf aufgefunden ++ Erika L. aus Seniorenheim in Lüchow von Landwirten in den "Salzwedeler Wiesen" (Sachsen-Anhalt) aufgefunden ++ Vermisste ist dehydriert, aber wohlauf ++ umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehren, Spezialhunden, Drohne und Polizeihubschrauber ++

Lüchow-Dannenberg - Lüchow / Sachsen-Anhalt - Salzwedel

"Ein Happy End am gestrigen Abend!" Die 82-jährige Vermisste Erika L. wurde am Dienstag, den 11.07.2023, gegen 20:15 Uhr, durch zwei Landwirte auf einer Ackerfläche in den "Salzwedeler Wiesen", nahe der Straße "Kuhdamm" in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) dehydriert aufgefunden. Die Frau befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr und wurde in das örtliche Krankenhaus nach Salzwedel verbracht.

Seit Beginn am Samstagabend wurde in den letzten drei Tagen die Suche nach der Vermissten immer wieder durch Einsatzkräfte der Polizei, verschiedener Feuerwehrens, Spezialhunden, einer Drohne sowie Polizeihubschraubern aufgenommen. Diese verlief jedoch negativ. Parallel wurde über die Medien und Socialmedia zusammen mit der Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau gesucht.

Die Einsatzkräfte sind "happy" und wünschen der Frau eine schnelle Genesung.

