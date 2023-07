Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "aufgefahren" - zweimal Totalschaden ++ nach Aufenthalt in Psychiatrischer Klinik erneut straffällig - 42-Jähriger nach Raub vorläufig festgenommen ++ "Spiegelklatscher" von Sattelzügen

Lüneburg (ots)

Presse - 11.07.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - nach Aufenthalt in Psychiatrischer Klinik erneut straffällig - 42-Jähriger nach Raub vorläufig festgenommen

Erneut auf- bzw. straffällig wurde ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 42-Jähriger in den Nachtstunden zum 11.07.23. Der Mann war nach Aggressionsdelikten am 08. und 09.07.23 in die Psychiatrische Klinik eingewiesen worden (siehe auch Pressemitteilung v. 10.07.23).

Nach seiner Entlassung am 10.07. ging der 42-Jährige in den Nachtstunden zum 11.07.23 am Busbahnhof - ZOB - in der Bahnhofstraße gegen 02:30 Uhr einen betrunkenen 26-Jährigen an. Er beleidigte den Mann rassistisch, schlug diesen und griff sich das Smartphone sowie einen Geldschein des Mannes, der vermutlich volltrunken war. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 42-Jährigen vorläufig festnahm. Aktuell prüft die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht die Möglichkeit der Untersuchungshaft.

Lüneburg - Exhibitionist fällt in Innenstadt auf - mehrfache "Belästigung" und Kaffee nicht bezahlt

Wegen sexueller Nötigung und Exhibitionistischen Handlungen sowie Betrugs und Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei gegen einen 57-Jährigen aus dem Raum Hannover. Der psychisch verwirrte Mann war am Morgen in einer Bäckerei aufgefallen, weil dort einen Kaffee bestellt hatte, ohne diesen zu bezahlen und auch die Bäckerei nicht verlassen wollte. Kurze Zeit später gegen 09:00 Uhr entblößte der Mann sich gegenüber einer 22-Jährigen in Wallstraße und kurze Zeit später auch gegenüber zwei 25 und 27 Jahre alten Frauen in der Sülztorstraße. Dabei versuchte er auch sich den Frauen körperlich zu nähern. Die alarmierte Polizei konnte den psychisch verwirrten 57-Jährigen kurze Zeit später im Umfeld stellen. Er wurde zur Erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren Vernehmung vorläufig festgenommen.

Melbeck - "Spiegelklatscher" von Sattelzügen - Scheibe geht zu Bruch - leicht verletzt - Verkehrsunfall auf der Umleitungsstrecke

Zu einem sog. "Spiegelklatscher" zweier entgegenkommender Sattelzugmaschen Volvo und Daimler kam es in den Morgenstunden des 10.07.23 auf der Landesstraße 233 (der aktuellen Umleitungsstrecke der Bundesstraße 4). Die Fahrzeuge kollidierten mit den jeweiligen Außenspiegeln, so dass beim Daimler-Lkw eine Seitenscheibe zu Bruch ging und der 40 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchte von Minibagger demontiert

Zwei Arbeitsscheinwerfer sowie eine Rundumleuchte demontierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 07. Und 10.07.23 von einem im Bereich einer Baustelle am Ortsverbindungsweg Diahren - Bundesstraße 493 abgestellten Minibagger. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Damnatz - Pedelec aus Werkstatt gestohlen

Ein hochwertiges Pedelec "Ecobike" stahlen Unbekannte in der Nacht zum 10.07.23 aus einer neben einem Wohnhaus befindlichen Werkstatt, Achter Höfe. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Scheibenwischer abgebrochen - "alter Bekannter" als Täter

Den hinteren Scheibenwischer eines in der Wallstraße abgestellten Pkw VW Passat brach ein 41-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 10.07.23 ab. Anschließend ging der 41-Jährige, der in den letzten Wochen mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, weiter, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Uelzen

Uelzen - "aufgefahren" - zweimal Totalschaden - 25.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 10.07.23 auf der Bundesstraße 191. Eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat wollte gegen 15:40 Uhr nach links in Richtung Woltersburg abbiegen. Ein 33 Jahre alte Fahrer eines Pkw Opel Astra bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro.

Bad Bevensen - Polizei unterstützt Rettungseinsatz - Mann will sich nicht behandeln lassen - Polizeibeamtinnen leicht verletzt

Mit einer psychisch kranker Personen hatten es Rettungsdienst und Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.07.23 in Medingen zu tun. Ein Mann hatte sich im familiären Bereich selbst verletzt und wollte sich in der Folge durch eine Rettungswagenbesatzung nicht behandeln lassen. Er riss sich los und musste durch zwei Polizeibeamtinnen fixiert werden. Die Polizeibeamtinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Mann wurde nach seiner ärztlichen Behandlung in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Wrestedt, OT. Wieren - "junge Männer fallen auf" - Polizei schreitet ein und leitet diverse Strafverfahren ein

Für Vermüllung durch Bierflaschen und Zigarettenkippen sowie für Unruhe sorgte drei junge Männer im Alter von 26, 29 und 30 Jahren in den späten Abendstunden des 10.07.23 auf einem Grundstück in der Hauptstraße. Die drei hatten sich dort gegen 22:45 Uhr ohne Erlaubnis zusammen mit weiteren berechtigten Personen der dortigen Einrichtung aufgehalten. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei wurden die jungen alkoholisierten Männer pampig und beleidigten teilweise die Polizeibeamten.

Parallel hatte der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss (1,64 Promille) auch ein Kleinkraftrad gefahren. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bereits gegen 22:30 Uhr sollen die drei Männer auch zwischen der Grundschule und dem Zeltplatz in Wieren herumgegrölt haben und über eine Musikbox lautstark "musikalischen Rechtsrock" abgespielt haben. Parallel wurde gegrölt, so dass die Polizei aufgrund der Inhalte auch wegen Volksverhetzung ermittelt.

Gegen 02:30 Uhr fielen vermutlich die drei zusammen mit einem 34-Jährigen erneut auf. An der Bahn waren vier Personen mit Dachlatten in den Händen vor das vorbeifahrende Auto eines 23-Jährigen gesprungen. Dabei schlug einer der Männer mit der Dachlatte auf das Fahrzeug, so dass Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell