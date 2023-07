Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei gibt Tipps: So schützen sie sich im Freibad oder Badesee vor Langfingern & Dieben - "Aufpassen und mitdenken! ... damit der Badespaß zu keinem "Bauchklatscher" wird" ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen

Sommerwetter und Schulferien: beste Voraussetzungen für einen mehrstündigen Aufenthalt in Freibädern und an den Badeseen in der Region. Doch die Freiluftsaison ruft auch Diebe auf den Plan. Langfinger sind insbesondere auf den Liegewiesen unterwegs und klauen alles, was die Schwimmbadbesucher an Wertgegenständen an ihren Liegeplätzen zurücklassen. Parallel nutzen Täter auch günstige Gelegenheiten, klappern die Parkplätze am Badesee ab und greifen sich u.a. zurückgelassene Geldbörsen aus den abgestellten Fahrzeugen.

Hier einige Beispiele der jüngsten Vergangenheit aus der Region:

Barum - Geldbörse aus Pkws mitgenommen

Eine Geldbörse nahmen Unbekannte in den späten Mittagsstunden des 09.07.23 aus einem auf dem Parkplatz des Barumer Sees abgestellten und nicht verschlossenen Pkw BMW Mini mit. Neben Bargeld und EC-Karten verschwanden auch Ausweispapiere. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Betroffen war auch noch ein zweites Fahrzeug. Hier wurde ebenfalls aus dem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Tasche im Schwimmbad mitgenommen

Die Tasche eines 37-Jährigen griffen sich Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 09.07.23 in der Schwimmhalle im Salü in der Uelzener Straße. Die Täter nutzten gegen 15:00 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich unbemerkt die Tasche, in der sich persönliche Papiere und Bargeld befanden.

Scharnebeck - beim Aufenthalt am Inselsee - Bargeld und EC-Karte

Die EC-Karte sowie Bargeld stahlen Unbekannte im Verlauf des Nachmittags des 09.07.23 aus dem Rucksack einer 25-Jährigen. Die junge Frau hatte sich zum Baden am Inselsee in Scharnebeck aufgehalten, als die Täter unbemerkt zugriffen.

Bevor es zu weiteren Taten kommt, hier einige Tipps der Polizei, wie Badefans den Dieben die Tour vermasseln können: - Wertsachen sollten beim Baden niemals unbeaufsichtigt liegen. - Ein vertrauenswürdiger Nachbar auf der Liegewiese kann darum gebeten werden, während der Abwesenheit auf die zurückgelassenen Gegenstände zu achten. - Es ist wichtig, die Liegewiese zu beobachten. Gehen verdächtige Personen von Liegeplatz zu Liegeplatz und schauen unter Decken und Handtücher, sollten diese Beobachtungen dem Bademeister oder über die Notrufnummer 110 der Polizei gemeldet werden. Es sollte mitgeteilt werden, wie die Verdächtigen aussehen und wo sie die Liegefläche verlassen. - Es sollte nur so viel Bargeld mit ins Freibad mitgenommen werden, wie tatsächlich benötigt wird. Unnötige Ausweise, Bankkarten und Wertgegenstände sollten daheim bleiben. Was man nicht dabei hat, kann auch nicht geklaut werden! - Es können Wertfächer genutzt werden, um mitgebrachte Wertgegenstände sicher einzuschließen. Die Schlüssel muss natürlich mitgenommen werden und darf nicht am Liegeplatz zurückgelassen lassen. - Falls Sie doch Wertsachen mitnehmen müssen, bietet es sich notfalls auch an Alltagsgegenstände beim Baden, wie präparierte Sonnencremeflasche als Strand-Safe, leere Getränkedose, Windel, Kekstüte, Trinkpäckchen oder eine Lunchbox als Versteck zu nutzen

- Falls man unbedingt auch im Bad erreichbar sein muss, sollte nach Möglichkeit ein veraltetes ausgesondertes Handy mit Prepaid-Karte mitgenommen werden. Hochwertige Smartphones haben unbeaufsichtigt im Bad nichts zu suchen. - Niemals die persönliche Geheimzahl (PIN) irgendwo im Portemonnaie notieren - schon gar nicht auf der Zahlungskarte. - Sind trotzdem Zahlungskarten (zum Beispiel EC-Karte) weggekommen: sofort für den weiteren Gebrauch sperren lassen, beispielsweise telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116. - Nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons die SIM-Karte beim Anbieter sperren lassen und den Diebstahl bei der Polizei anzeigen. Dazu die Identifikationsnummer des Geräts (IMEI) bereithalten. Über den Code *#06# (Eingabe über den Ziffernblock des Mobiltelefons) kann die Nummer ausgelesen werden. - Eltern sollten mit ihren Kindern über die Hinweise sprechen.

Achten Sie parallel auf das Sichern beim Abstellen Ihrer Autos, Fahrräder oder Pedelecs, damit der Badespaß zu keinem "Bachklatscher" wird.

