POL-LG: ++ 42-Jährigen in Psychiatrische Klinik eingewiesen - erneut aggressiv aufgefallen - mit Messer hantiert ++ junger Mann wirft sich vor Auto ++ Kollision bei Überholversuch ++ "Kollision" - zwei

Lüneburg (ots)

Presse - 10.07.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - 42-Jährigen in Psychiatrische Klinik eingewiesen - erneut aggressiv aufgefallen - mit Messer hantiert - gedroht, beleidigt, gespuckt und Widerstand geleistet

Mit dem bereits seit mehreren Tagen polizeilich auffälligen 42-Jährigen hatte es die Polizei auch in den Nachmittagsstunden des 09.07.23 Am Kreideberg zu tun. Der Mann hatte nach einem verbalen Streit mit anderen Männern gegen 15:20 Uhr ein Küchenmesser geholt und versuchte lautstark seine bereits verschwundenen Kontrahenten ausfindig zu machen. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten wurde der 42-Jährige aggressiv, beleidigte und bedrohte diese und leistete in der Folge auch Widerstand. Die Polizei verbrachte den Mann ins Polizeigewahrsam zur Verhinderung von weiteren Straftaten und Prüfung weiterer Maßnahmen. Auch im Gewahrsam war der 42-Jährige äußerst aggressiv, so dass er durch eine Ärztin in die Psychiatrische Klinik eingewiesen und durch die Polizei dorthin überstellt wurde. Dabei griff der Mann erneut Polizeibeamte an, leistete Widerstand, bedrohte, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - Auseinandersetzung in Unterkunft - Strafverfahren und Hausverbot

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in den Abendstunden des 09.07.23 in einer Unterkunft im Kirchweg. Ein 24-Jähriger sowie weitere junge Männer im Alter von 17, 21, 22, 23 und 38 Jahren waren gegen 21:30 Uhr verbal in Streit geraten. Der 24-Jährige sprühte in der Folge mit Tierabwehrspray herum, so dass andere Personen Augenreizungen erlitten (leicht verletzt wurden). Parallel wurde der 24-Jährige geschlagen. Mit im Spiel sollen auch eine Stange sowie ein Notrettungshammer gewesen sein. Damit wurde auch das Glas einer Tür beschädigt. Die Polizei sowie Einsatzkräfte der Polizei Mecklenburg-Vorpommern waren vor Ort und leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung, Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die Personen ein. Parallel erhielten die betroffenen Personen ein Hausverbot für die Unterkunft.

Lüneburg - Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Einen im Parkhaus/Tiefgarage des Salü, Soltauer Straße, abgestellten Pkw Ford Transit brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 09.07.23 auf. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und sich vermutlich eine Geldbörse greifen können. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barum - Geldbörse aus Pkws mitgenommen

Eine Geldbörse nahmen Unbekannte in den späten Mittagsstunden des 09.07.23 aus einem auf dem Parkplatz des Barumer Sees abgestellten und nicht verschlossenen Pkw BMW Mini mit. Neben Bargeld und EC-Karten verschwanden auch Ausweispapiere. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Betroffen war auch noch ein zweites Fahrzeug. Hier wurde ebenfalls aus dem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec/E-Bike Cube Hybrid stahlen Unbekannte in den Abendstunden des des 09.07.23 An den Brodbänken. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und verschwand vermutlich zwischen 21:00 und 22:15 Uhr. Es entstand ein Schaden von gut 4.500 Euro. Die Polizei hat das Pedelec zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Schaafhausen - junger Mann wirft sich vor Auto - Passanten und Polizeibeamte angegriffen - in Psychiatrische Klinik eigewiesen - Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand

Nach massiven Aggressionen musste die alarmierte Polizei einen 30-Jährigen in den späten Abendstundendes 09.07.23 "bändigen". Der Mann wurde aufgrund einer Psychose in eine Klinik eingewiesen. Angehörige hatten aufgrund der psychischen Probleme die Polizei alarmiert. Noch während der Anfahrt einer Beamten hatte sich der 30-Jährigen auf der Bundesstraße 248 vor einen fahrenden PKW geworfen. Der Fahrer konnte durch ein starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern. Mehrere Verkehrsteilnehmer/Passanten versuchten in der Folge den Mann festzuhalten. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der 30-Jährige plötzlich über einen Zaun und griff einen Anwohner an (Riss ihn zu Boden). Die Polizeibeamten griffen ein und konnten den Mann trotz massiver Gegenwehr nach Unterstützung durch weitere Einsatzkräfte fixieren. Er stand vermutlich auch unter dem Einfluss von Drogen und wurde nach Begutachtung in der Klinik in Dannenberg in eine Psychiatrische Klinik verbracht. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Bad Bevensen - Kollision bei Überholversuch mit Gegenverkehr - leicht verletzt - Polizei sucht Fahrer des vorausfahrenden Pkw als Zeugen

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 10.07.23 auf der Landesstraße 254 zwischen dem Elbe-Seiten-Kanal und der Abfahrt Jastorf. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi gegen 07:30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug überholen wollen und sei zum Überholversuch ausgeschert. Dabei kollidierte der Audi mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler eines 73-Jährigen. Beide Fahrzeuge kommen von der Fahrbahn ab, so dass Leitpfähle sowie ein Gartenzaun/Hecke beschädigt wird. Der 73-Jährige Daimler-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 26.000 Euro. Parallel sucht die Polizei als möglichen Zeugen auch den Fahrer/die Fahrerin des vor dem Verursacher fahrenden Pkw Audi. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Bad Bevensen, tel. 05821-97655-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Einbruch in Firmengebäude/Lagerhallen - Druckerzubehör erbeutete

In ein Firmengebäude/Lagerhallen einer Firma Am Funkturm brachen Unbekannte im Zeitraum vom 09. Auf den 10.07.23 ein. Die Täter hatte eine Außenwand aufgeschnitten und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. In der Folge wurde vermutlich mit einem Fahrzeug Druckerzubehör abtransportiert, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Aufbruch von Tür an Cafe scheitert - 2.500 Euro Sachschaden

An der Tür einer Gaststätte in der Achterstraße versuchten sich Unbekannte in den Nachtstunden zum 09.07.23. Dabei probierten die Täter eine Tür mit einem Brecheisen aufzubrechen, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec Prophete stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 09.07.23 am Heiligen-Geist-Stift, Im Hülsen. Das Fahrrad war mit einem Seilschloss gesichert und verschwand vermutlich zwischen 07:00 und 11:00 Uhr. Es entstand ein Schaden von gut 1.200 Euro. Die Polizei hat das Pedelec zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Suderburg - Feuer auf Feld - Gerste brennt

Zu einem Brand auf einem Gerstenfeld kam es in den späten Nachmittagsstunden des 09.07.23 in der Hamerstorfer Straße. Vermutlich aufgrund eines brennenden Gegenstands (Zigarettenkippe?) war gegen 17:00 Uhr ein Brand an einem Feldweg entstand. Durch die schnelle Reaktion u.a. der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Es brannten lediglich 100 Quadratmeter. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen, OT. Hanstedt II - Quaderballenpresse gerät in Brand - Feuer auf gut vier Hektar Fläche

Zu einem Brand auf einer Fläche von gut 40.000 Quadratmetern kam es in den späten Mittagsstunden des 09.07.23 auf einem Feld im Bereich der Lehmker Straße. Eine Quaderballenpresse war im Betrieb vermutlich "heiß gelaufen" und in Brand geraten, so dass sich das Feuer rasch auf das Feld ausbreitete. Mehrere Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro.

Wrestedt - "Kollision" - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 09.07.23 in der Bahnhofstraße. Eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi missachtete gegen 17:00 Uhr in der Straße Am Sportzentrum/Bahnhofstraße die Vorfahrt eines Pkw Skoda einer 70-Jährigen, die gerade nach links von einem Grundstück in die Bahnhofstraße eingebogen war. Dabei touchierte der Audi das Heck des Skoda. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

