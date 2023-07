Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall - Verursacher schlägt Beifahrer ++ "mit dem Schrecken davon gekommen" - Ast fällt ++ Zigarettenautomaten aufgebrochen und ausgeschlachtet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.07.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Autoscheibe beschädigt - Hinweise

Unbekannte beschädigten am 05.07. zwischen 13:00 und 17:15 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Audi A6. Dieser befand sich in der Johannes-Gutenberg-Straße. Diebesgut aus dem Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall - Verursacher schlägt Beifahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 05.07. gegen 14:00 Uhr im Bereich der Dahlenburger Landstraße Ecke Marcus-Heinemann-Straße. Eine 71-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat 500 beabsichtigte von der Marcus-Heinemann-Straße auf die Dahlenburger Landstraße einzubiegen. Hierbei blockierte sie den Radweg. Ein 28-jähriger Radfahrer erkannte dies zu spät und kollidierte seitlich mit dem stehenden Pkw. In der Folge stieg der 73-jährige Beifahrer aus dem Pkw aus, da es den Anschein hatte, dass der 28-jährige Radfahrer sich vom Unfallort entfernen wollte, um den Verursacher festzuhalten. Daraufhin schlug der 28-Jährige den Senior mehrfach, sodass dieser mehrere Platzwunden erlitt und leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Auseinandersetzung am Stint

In der Nacht zum 06.07. kam es im Bereich der Straße Am Stintmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach ersten Erkenntnissen kam es hierbei unter anderem zu einer Körperverletzung, hierbei wurde ein 19-Jähriger durch einen 27-Jährigen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 05.07. zwischen 17:30 und 21:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen E-Scooter im Bereich Lüner Weg Ecke Bleckeder Landstraße. Dieser befand sich angeschlossen an einem dortigen Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer unterwegs - Fahrrad und zwei Pkw beschädigt - Hinweise

In der Nacht zum 06.07. entwendete eine bislang unbekannte Person ein nicht angeschlossenes Fahrrad von einem Grundstück in der Wilhelm-Reinicke-Straße. Das nicht fahrbereite Rad warf die unbekannte Person vermutlich gegen einen geparkten Pkw, sodass dieser beschädigt wurde. Darüber hinaus wurde das Rücklicht des Pkw und die Scheibe eines weiteren geparkten Pkw eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Einbruch in Waldbad-Kiosk

In den Kiosk des Waldbades in der Göhrdestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.07.23 ein. Die Täter hatten einen Bauzaun überwunden und Gitter bzw. die Tür des Kiosks gewaltsam öffnen können. Sie nahmen Süßigkeiten, Getränke sowie den Eintrittskartenspender mit, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lemgow, OT. Schletau/Schmarsau - Zigarettenautomaten aufgebrochen und ausgeschlachtet - ... Täter bei erneuter Tat gestört

Einen in der Straße "Im Sandberg" in Schletau montierten Zigarettenautomaten brachen Unbekannte im Zeitraum vom 28.06. bis 05.07.23 aus einer Wandverankerung. Den Automaten brachten die Täter in ein circa 500 Meter entferntes Waldstück und schlachteten den Automaten dort aus. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt.

Einen in der Arendseer Straße in Schmarsau installierten Zigarettenautomaten versuchten vermutlich die selben Täter in der Nacht zum 06.07.23 gegen 01:30 Uhr aufzuflexen. Anwohner nahmen die Flexgeräusche wahr, bemerkten die Täter, so dass diese ohne Beute die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Küsten, OT. Karmitz - "mit dem Schrecken davon gekommen" - Ast fällt auf fahrenden Pkw - Sachschaden

Vermutlich durch die Sturmwetterlage löste sich in den frühen Nachmittagsstunden des 05.07.23 im Bereich des Ortsverbindungswegs zwischen Karmitz und Platenlaase ein Ast und stürzte direkt auf einen fahrenden Pkw VW Touran. Weder die 37 Jahre alte Fahrerin noch drei weitere Insassen im Kindesalter erlitten Verletzungen. Sie kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Uelzen

Bienenbüttel/Melbeck/Bardenhagen/Eitzen I - Kollision beim Abbiegen - Verkehrsunfall auf Umleitungsstrecke

Zu einem Verkehrsunfall auf der Umleitungsstrecke der Bundesstraße 4 - auf der Landesstraße 233 - kam es in den Nachmittagsstunden des 05.07.23. Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW Nini war gegen 16:10 Uhr von der Landesstraße 233 nach links in Richtung Eitzen I eingebogen und kollidiert dabei mit einem auf der Landesstraße 233 entgegenkommenden Pkw VW Polo eines 50-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 18.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer*innen erlitten parallel Verletzungen. Die Polizei sicherte die Spuren am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Uelzen - Duo will Rucksack und Sachen eines 18-Jährigen - Angriff abgewehrt - Täter mit blutiger Nase

Eine blutige Nase holte sich ein Unbekannter in den Nachtstunden zum 06.07.23 bei einem Angriff in der Bahnhofstraße. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raub. Zusammen mit einer weiteren Person hatte der Unbekannte gegen 00:20 Uhr einen 18 Jahre alten Uelzener auf der Straße angesprochen, bedrängt und diesem in den Nacken gepackt, um die Herausgabe des Rucksacks sowie weiterer Sachen zu erzwingen. Der 18-Jährige setzte sich zur Wehr und verpasste dem Angreifer einen Ellenbogenstoß. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Sie werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter

- dunkelhäutig - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 185 cm groß - schlank gebaut - blau weiße Trainingsjacke - sprach deutsch mit starkem Akzent

Weiterer Täter

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 170 -175 cm groß - kräftig gebaut - dunkle, lockige Haare - Bart

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Kollision im Kreuzungsbereich - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 05.07.23 im Einmündungsbereich Bundesstraße 191 - Groß Liederner Straße. Ein 70 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel wollte gegen 13:30 Uhr nach links in Richtung Oldenstadt abbiegen und war dabei schon über die Haltelinie gefahren. Ein aus Oldenstadt in Fahrtrichtung Uelzen fahrender 24-Jähriger mit einem Pkw Seat konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

