Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Neetze - Kennzeichenpaar entwendet - Hinweise ++ Lüchow - gegen Windschutzscheibe geschlagen - in Polizeigewahrsam ++ Suhlendorf - "aufgefahren und Pkw aufgeschoben" - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Außenspiegel beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 02.07. und dem 03.07. beschädigten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines geparkten Pkw VW Touran im Sültenweg auf bislang unbekannte Weise. Zudem war einer der Reifen ohne Luft, ob dieser beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Räuberischer Diebstahl - Verursacher vorläufig festgenommen

Am 03.07. kam es gegen 14:00 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl innerhalb eines Geschäftes in der Großen Bäckerstraße. Ein 42-Jähriger, der in den vergangenen Tagen häufiger durch strafbare Handlungen im Stadtgebiet aufgefallen war, entwendete vor den Augen eines Ladeninhabers Bekleidung. Der Besitzer versuchte dem 42-Jährigen das Diebesgut abzunehmen, hierbei musste er einem Schlag durch den Verursacher ausweichen. In der Folge flüchtete der 42-Jährige. Er konnte im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bereits im Verlauf des gestrigen Vormittages fiel der 42-Jährige im Innenstadtbereich auf und bedrohte mehrere Personen im Bereich des Marktplatzes. Hierbei kam es zu einer versuchten Körperverletzung. Der 42-Jährige erhielt in der Folge einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dahlenburg - Kontrolle des Durchfahrtsverbotes

In den Mittagsstunden des 03.07. kontrollierten Polizeibeamte das Durchfahrtsverbot des Orstverbindungsweges aus Richtung Mücklingen kommend. Neben einigen Berechtigten, konnten innerhalb einer Stunde fünf Verstöße gegen das dortige Verbot festgestellt werden. Entsprechende verkehrserzieherische Gespräche wurden geführt. Weitere Kontrollen folgen ..

Neetze - Kennzeichenpaar entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07. entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen eines geparkten Pkw Renault Master. Dieser befand sich geparkt in der Lüneburger Landstraße.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - gegen Windschutzscheibe geschlagen - in Polizeigewahrsam

Nicht zum ersten Mal fiel ein 41-Jähriger in den Mittagsstunden des 04.07.23 im Lüchower Stadtgebiet durch sein aggressives Verhalten auf. Der Mann hatte gegen 11:30 Uhr in der Lange Straße auf die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw Mercedes geschlagen. Größerer Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Die alarmierte Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. Daraufhin reagierte der 41-Jährige weiterhin aggressiv, wollte diesen Platzverweis nicht befolgen und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen des Einsatzes wurden auch die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach beleidigt.

Uelzen

Suhlendorf - "aufgefahren und Pkw aufgeschoben" - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Movano in den Morgenstunden des 03.07.23 bei einem Verkehrsunfall zwischen Spitahl und Növenthien. Der junge Mann hatte gegen 08:30 Uhr zu spät bemerkt, dass das Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt bremsen mussten. Der Mann fuhr auf einen vor ihm fahrenden Pkw Renault Trafic auf und schob diesen auf einen Pkw Ford Transit. Der Renault kam auf einem Feld zum Stehen. Auch der 48 Jahre alte Fahrer im Ford erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 27.000 Euro.

Uelzen - Leiter aus Kleingarten mitgenommen

Eine Leiter stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 29.06. bis 02.07.23 aus dem Garten eines Kleingartens An den Zehn Eichen (KGV Im Redder). Es entstand ein Sachschaden von gut 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Lack von Pkw beschädigt

Einen Sachschaden von gut 5.000 Euro verursachten Unbekannte in den Morgens- bzw. Mittagsstunden des 03.07.23 an einem auf einem Parkplatz in der Dahlenburger Straße abgestellten Pkw Skoda Fabia. Dabei wurden die Motorhaube sowie die Beifahrerseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Ebstorf - alkoholisiert unterwegs - 0,9 Promille

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Multivan stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 04.07.23 in der Straße Brüggerfeld. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,92 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

