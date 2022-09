POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland/Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 38. KW

Diefflen (ots) - Der am vergangenen Freitag in Diefflen in der Nähe des Nettomarktes zusammengebrochene Mann konnte zwischenzeitlich nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden. Das Landespolizeipräsidium bedankt sich für die sachdienlichen Angaben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit eingestellt werden. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr