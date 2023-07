POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30.06.-02.07.23 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Polizeibeamtin getreten

In der Großen Bäckerstraße ist es am Freitagmittag zu einem tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin gekommen. Nach vorangegangenen Straftaten wollten die eingesetzten Beamten den 24-jährigen Beschuldigten aus einem Geschäft begleiten. Dabei tritt er der Polizeibeamtin mit Wucht von hinten in die Wade, sodass sie Schmerzen erleidet. Gegen den 24-jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Fahrradsturz unter Einfluss von Alkohol Am frühen Samstagmorgen fährt ein unter Einfluss von alkoholischen Getränken stehender 48-jähriger Fahrradfahrer gegen einen Laternenpfeiler in der Stresemannstraße. Eine Blutentnahme zwecks Feststellung des Alkoholwertes wurde im Rahmen der medizinischen Versorgung entnommen.

Lüneburg - Rauchmelder als Wecker für die Nachbarn Am frühen Samstagmorgen löste ein Rauchmelder in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter der Saline aus. Die Feuerwehr konnte durch ein auf Kipp stehendes Fenster die Wohnung kontrollieren und glücklicherweise keinen Brand feststellen. Nachdem sie die Wohnung verlassen hatten, löste der Rauchmelder erneut aus, sodass die Feuerwehr die Tür aufbrechen und den auslösenden Feuermelder deinstallieren mussten.

Lüneburg - Zerkratzter Kotflügel

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der linke Kotflügel eines geparkten Pkw in der Johannisstraße zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Beim Einparken touchiert

Am Samstagmittag kam es in der Straße Am Berge zu einer verkehrsunfallflucht. Beim seitlichen Einparken wurde ein bereits dort geparkter Pkw touchiert. Die Fahrzeuginsassen entfernten sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen / Barum

Auf der Kreisstraße 1 ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn. Der 19-jährige Fahrzeugführer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer und sein 20-jähriger Mitfahrer wurden dadurch leichtverletzt.

PK Lüchow-Dannenberg

Ernte- und Schützenfeste

Am gesamten Wochenende wurden diverse Festumzüge im Rahmen des Erntefestes in Wustrow (Wendland) und des Schützenfestes in Hitzacker durch Polizeikräfte abgesichert und begleitet. Hierbei kam es, abgesehen vom teilweise schlechten Wetter, zu keinen Störungen oder Zwischenfällen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Lüchow

Am Freitagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 21-jährigen Fahrzeugführer in Lüchow. Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung in Wustrow

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Veranstaltungsgelände des Erntefestes in Wustrow (Wendland) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach aktuellen Ermittlungsstand schlug ein bisher unbekannter Täter einem 24-jährigen Opfer mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht. Das männliche Opfer wurde hierdurch leicht verletzt. Im Zuge der Auseinandersetzung gab der Täter weiterhin zwei Schüsse mit der Schreckschusswaffe ab. Hinweise zum Täter oder zum Tathergang nimmt die Polizei in Lüchow (05841/1220) entgegen.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Zernien

Am frühen Sonntagmorgen öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Zernien und konnten sich mit dem Inhalt des Automaten vom Tatort entfernen. Ein misslungener Öffnungsversuch erfolgte am gleichen Automaten bereits vor wenigen Tagen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüchow (05841/1220) entgegen.

PK Uelzen

"Reifenstecher"

Uelzen. Ein 33-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen dabei beobachtet, wie er am Bahnhof den Reifen eines Pkw beschädigte. Der Mann konnte durch die POLIZEI festgestellt werden - er wird sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Volltrunkener Autofahrer

Gerdau / B71. Am Samstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer einen stark Schlangenlinien fahrenden Pkw. Die Kontrolle des 58-jährigen Fahrzeugführers ergab einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sabotage an Feldberegnung

Bad Bevensen. Durch unbekannte Täter wurden, im Zeitraum vom 27.06.2023 - 30.06.2023, in der Feldmark Groß Hesebeck zwei Feldberegnungshydranten mit Beton verfüllt. Zeugen werden gebeten sich mit der POLIZEI in Bad Bevensen unter der Rufnummer 05821-97655 0 in Verbindung zu setzen.

Ruhestörungen

Uelzen. Kreisweit kam es am Wochenende zu einer Vielzahl von Ruhestörungen aus Wohnungen und Gaststätten. Nicht nur Einzelpersonen, auch private Feiern strapazierten dabei die Nerven der Nachbarn.

