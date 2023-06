Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Heranwachsende verletzen Bewohner von Jugendeinrichtung schwer - mit Messer zugestochen - vorläufig festgenommen ++ mit Motorrollern auf Kinderspielplatz - "Palette an Strafverfahren" eingeleitet

Lüneburg (ots)

Presse - 30.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Heranwachsende verletzen Bewohner von Jugendeinrichtung schwer - mit Messer zugestochen - vorläufig festgenommen

Einen 18 Jahre alten Bewohner einer Jugendeinrichtung griffen zwei ebenfalls 18-Jährige in den späten Abendstunden des 29.06.23 in der Einrichtung in der Georg-Böhm-Straße mit Messer an. Das Opfer erlitt durch mehrere Stiche in den Oberkörper schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Städtische Klinikum gebracht. Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden Täter den 18-Jährigen gegen 23:50 Uhr aus seinem Zimmer geholt, diesen festgehalten und dann mehrfach auf diesen im Gerangel eingestochen. Im Anschluss verließen die beiden Täter das Gebäude, entfernte sich jedoch nicht und konnten im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "geschlagen"

Nicht zum ersten Mal fiel ein 42-Jähriger in den Nachtstunden zum 30.06.23 bei einer Körperverletzung auf. Der Mann hatte gegen 02:20 Uhr vermutlich grundlos einem 52-Jährigen vor dem Bahnhofsgebäude ins Gesicht geschlagen, so dass dieser zu Boden fiel und im Klinikum behandelt werden musste. Eine Streife der Bundespolizei konnten den Aggressor stellen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Lüneburg - mit Gehwegplatte Pkw-Scheibe eingeschlagen

Mit einer Gehwegplatte schlugen Unbekannte im Verlauf des 29.06.23 die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz in der Sülfmeisterstraße abgestellten Pkw Opel Astra ein. Gestohlen wurde nichts; Sachschaden: 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Auffahrunfall am Kreisverkehr - Pkw wird gegen passierende Radfahrerin geschoben

Zu einem Auffahrunfall im Bereich des Kreisverkehrs der Landesstraße 216 kam es in den Mittagsstunden des 29.06.23. Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta hatte gegen 12:10 Uhr eine 84 Jahre alte Fahrradfahrerin passieren lassen. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Ford auf, so dass dieser gegen die Radfahrerin geschoben wurde. Die Seniorin stürzte und erlitt ebenfalls Verletzungen wie die 22 Jahre alte Ford-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gartenlaubentür aufgebrochen

Die Tür zu einer Gartenlaube in der Loger Landstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 26. bis 29.06.23 auf. Gestohlen wurde dabei nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - vor Kindern entblößt - Strafverfahren läuft

Wegen Exhibitionistischer Handlung ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen. Der Mann hatte sich bereits in den frühen Abendstunden des 21.06.23 in der Marschtorstraße vor mehreren Kindern/Jugendliche (Jungs und Mädchen im Alter von 11, 13 und 14 Jahren) entblößt und sein Geschlechtsteil gezeigt. Der Mann konnte jetzt ermittelt werden.

Uelzen

Uelzen - räuberischer Parfüm-Dieb

Auf Parfüm hatte es ein Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden des 29.06.23 in einem Drogeriemarkt in der Gudestraße abgesehen. Der Mann hatte gegen 17:30 Uhr im Laden ein Parfümfläschchen im Wert von 90 Euro aus der Verpackungen genommen. Mitarbeiterinnen bemerkten den Diebstahl und stellten sich dem Dieb in den Weg, der dann eine Mitarbeiterin zur Seite stiess und diese verletzte. Danach flüchtete der Dieb zu Fuß, soll dann jedoch in einen Pkw gestiegen und fuhr davongefahren sein. Die Polizei ermittelt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, 175 cm groß, hagere, schlanke Statur, Bekleidung: blau kariertes Hemd und Basecap. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Navigationsgerät verschwindet aus Pkw

Ein Navigationsgerät stahlen Unbekannte in der Nacht zum 29.06.23 aus einem auf einem Parkplatz in der Straße Winkelberg abgestellten Pkw Audi. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Polizei kontrolliert junge Männer mit Motorrollern auf Kinderspielplatz - "Palette an Strafverfahren" eingeleitet

Mehrere Strafverfahren erwarten zwei 18-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg. Die Polizei in Bad Bevensen wurde bereits in den späten Nachmittagsstunden des 27.06.23 zu einem Kinderspielplatz in der Behringstraße in Bad Bevensen gerufen, das dort zwei junge Männer mit ihren Motorrollern lautstrak unterwegs wären. Vor Ort trafen die Beamten die beiden 18-Jährigen sowie eine 15-Jährige mit den zwei Motorrollern an. Alle drei bestritten die "Roller" gefahren zu sein, da die drei weder im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung noch eines Führerscheines waren. Bei Überprüfung des 1. Rollers wurde festgestellt, dass dieser von Mofa 25 auf mindestens auf ein Kleinkraftrad 50km/h getunt wurde, nicht versichert war und an diesem aber ein altes Versicherungskennzeichen aus 2020 (selbe Farbe wie 2023) angebracht war. Bei Überprüfung des 2. Rollers wurde festgestellt, dass an dem Mofa 25 ein Versicherungskennzeichen angebracht war, dieses jedoch zu einem anderen Mofa gehört und dieser Roller folglich nicht versichert war. Nachdem sich die beiden Heranwachsenden zur Fahrer- und Haltereigenschaft der beiden Roller eingelassen hatten, erwartet sie nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis jeweils als Führer bzw. Halterverstöße sowie wegen Fahren ohne Mofa-Prüfbescheinigung, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Befahren des Kinderspielplatzes. Nach richterlichem Beschluss wurden beide Motorroller beschlagnahmt.

Bad Bodenteich - 12 Reifen zerstochen

Alle Reifen eines Pkw Audi sowie zweier Kfz-Anhänger zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 29.06.23 vor einem Grundstück in der Straße Am Kokelberg. Dabei wurde bei allen zwölf Reifen vermutlich ein spitzer Gegenstand oder ein Werkzeug verwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

