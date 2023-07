Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Vandalismus an einer Stadtrad-Station - Zeugen gesucht ++ Gerdau, OT. Bargfeld - landwirtschaftlichen Anhänger gestohlen ++ Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Motorrad entwendet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.07.2023

Lüneburg

Südergellersen - Fußgänger stürzt nach Berührung mit Pkw - Hinweise

Am 02.07. kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 31-jähriger Fußgänger trug mehrere Taschen bei sich und befand sich auf dem Gehweg. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw fuhr an dem Fußgänger vorbei und berührte eine der Taschen, sodass der 31-Jährige zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Verursacher flüchtete unerkannt mit seinem Pkw.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen nach Körperverletzung und rassistischen Äußerungen

Am 02.07. kam es gegen 15:45 Uhr im Bereich des Kreidebergsees zu einer Körperverletzung. Ein 42-Jähriger beleidigte einen 40-Jährigen aufgrund seiner Herkunft und tätigte rassistische Äußerungen. In der Folge wurde der 40-Jährige zudem durch den Verursacher geschlagen, sodass er leicht verletzt wurde. Auch in der Nacht zum 03.07. fiel der 42-Jährige erneut im Lüneburger Stadtgebiet auf. Gegen 03:00 Uhr randalierte dieser vor einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße und riss einen Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw ab. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Vandalismus an einer Stadtrad-Station - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 03.07. kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Stadtrad-Station in der Scharnhorststraße. Mehrere junge männliche Personen warfen unter anderem sämtliche Räder der Station um und randalierten. Durch einen Zeugen wurden sie beobachtet und flohen in der Folge mit mindestens zwei Pkw in unbekannte Richtung. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer bedroht Barkeeper

Zu einer Bedrohung vor einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße kam es in der Nacht zum 03.07. gegen 04:00 Uhr. Ein 28-jähriger Gast warf zunächst mit einem weiteren Gast mehrere Gläser auf den Boden. Als er der Lokalität verwiesen wurde, trat er mehrfach gegen die Eingangstür, sodass diese beschädigt wurde. Zudem bedrohte der Lüneburger einen Barkeeper. Der junge Mann war außerdem mit seinem Fahrrad unterwegs, obwohl er erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille, sodass eine Blutentnahme folgte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Motorrad entwendet - Hinweise

Zu einem Einbruch in eine Werkstatt kam es zwischen dem 01.07. und dem 03.07. in eine Werkstatt in der Käthe-Krüger-Straße. Unbekannte gelangten gewaltsam in die Werkstatt und entwendeten aus dem Inneren mehrere Schlüssel. Unter anderem wurde ein abgestelltes Motorrad der Marke Suzuki entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Lemgow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.07.23 in der Lange Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Gleiches galt auch für einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa. Beamte stoppten den jungen Mann in den Morgenstunden des 03.07.23 gegen 07:30 Uhr in der Lindenallee. Auch bei ihm verlief ein Urintest auf THC positiv. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Uelzen

Gerdau, OT. Bargfeld - landwirtschaftlichen Anhänger gestohlen

Einen offenen zweiachsigen landwirtschaftlichen Anhänger (zGG: 8.000 kg) - Farbe rot und grau - stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 29.06. bis 01.07.23 von einem Hof im Wichtenbecker Weg. Die Polizei konnte Reifenspuren sichern. Es entstand ein Schaden von gut 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947792-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer mit einem Transporter MAN aus der Region stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.07.23 auf der Bundesstraße 4. Andere Verkehrsteilnehmer hatten das Fahrzeug gegen 18:45 Uhr gemeldet, da es durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei dem 34-Jährigen stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - - mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs - falsche Personalien angegeben

Einen 37 Jahre alte Uelzener stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.07.23 in der Lüneburger Straße. Der Mann war gegen 20:20 Uhr mit einem E-Scooter ohne den notwendigen Versicherungsschutz unterwegs. Parallel gab er bei der Fertigung der Strafanzeige falsche Personalien an, so dass ihn jetzt entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen erwarten.

