POL-PDNR: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Asbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter am Sportplatz in Asbach in die Garage des Fußballvereins der TUS Asbach eingebrochen. Nachdem die Garage delikttypisch durchsucht wurde, entfernten sich die Täter ohne Beute. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im oberen 3-stelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

