POL-PDNR: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Unkel (ots) - Am Donnerstag meldete sich eine Zeugin bei der Linzer Polizeiinspektion und teilte mit, sie habe am Tage zuvor in der Fritz-Henkel-Straße einen Unfall beobachtet. Demnach soll ein Kleinbus beim Zurücksetzen einen Zaunpfahl und touchiert und aus dem Boden gerissen haben. Die Zeugin konnte das amtliche Kennzeichen mitteilen, die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: ...

