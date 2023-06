Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Täter bestiehlt hilfsbereiten Senior

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (15.06.) gegen 10:00 Uhr ist die Hilfsbereitschaft eines 84-jährigen Wermelskircheners durch einen bislang unbekannten Täter ausgenutzt worden. Der Senior war zusammen mit seiner Ehefrau spazieren und traf an der Einmündung Königstraße / Schillerstraße auf einen ihm unbekannten Mann, der eine 2-Euro-Münze in der Hand hielt. Der Mann konnte sich nach Angaben des Seniors nicht richtig ausdrücken, wollte aber offenbar Kleingeld für einen nahe gelegenen Parkplatz wechseln.

Der Wermelskirchener sah in seiner Geldbörse nach und zeigte dem Mann auch sein Kleingeldfach. In diesem Moment griff der Unbekannte einmal in Richtung der Geldbörse. Nach einem Hinweis auf eine kostenlose Parkmöglichkeit in der Nähe bedankte sich der Mann und ging.

Erst einige Zeit später bemerkte der hilfsbereite Senior, dass ihm drei Geldscheine aus der Geldbörse gestohlen wurden, ein 50- und zwei 10-Euro-Scheine, und er informierte von seiner Wohnanschrift aus die Polizei. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf.

Der Täter konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 170 cm groß, kurze dunkle Haare, kein Bartträger, trug ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln, sprach gebrochenes Deutsch.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Dieb geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Masche: Immer wieder gelingt es Kriminellen, mit dem Wechseltrick an das Geld ihrer Opfer zu kommen. In Reichweite von Unbekannten sollte das eigene Portemonnaie im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben. Wenn Ihnen eine unbekannte Person in einer solchen Situation zu nah kommt, ist äußerste Vorsicht geboten. Mitunter treten die Täter auch zu zweit auf: Einer der beiden lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere greift in diesem Moment zu. Wer auf der Straße um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte besser ablehnen und stattdessen auf Geldinstitute oder Geschäfte verweisen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell