Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Ferienzeit ist Reisezeit - Wiegeaktion der Polizei erfolgreich

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises hatte mit Pressemitteilung vom 05.06. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5524878) zu einer besonderen Aktion für Wohnwagen- und Wohnmobilfahrerinnen und -fahrer eingeladen.

So fand am gestrigen Mittwoch (14.06.) in Bergisch Gladbach eine kostenlose Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile mit anschließender Beratung durch die Experten des Verkehrsdienstes sowie der Verkehrsunfallprävention und der Kriminalprävention statt.

Bereits vor dem geplanten Start um 16:00 Uhr hatte sich eine Fahrzeugschlange aus mehreren Wohnmobilen und Wohnwagen-Gespannen auf dem Parkplatz "Heidkamper Tor" gebildet. Insgesamt wurden bis zum Ende der Aktion um 20:00 Uhr 42 Fahrzeuge (12 Wohnwagen und 30 Wohnmobile) gewogen, wovon lediglich drei Wohnwagen überladen und zu schwer waren. Die Überladungen waren jedoch so geringfügig, dass dadurch keine Verkehrsgefährdungen zu erwarten waren und somit keine polizeilichen Maßnahmen ergriffen werden mussten.

Darüber hinaus wurden intensive, sowohl kriminalpräventive, als auch verkehrssichernde Beratungsgespräche geführt und zahlreiches Informationsmaterial ausgehändigt.

Die Polizei Rhein-Berg bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für deren Besuch, den konstruktiven Austausch und die tollen Gespräche! (th/ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell