Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Bargeld bei Einbruch in Restaurant gestohlen

Overath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (14.06.) informierte der Betreiber eines Restaurants in der Straße Cyriax die Polizei, nachdem er gegen 13:30 Uhr einen Einbruch in seine Räumlichkeiten festgestellt hatte.

Ein oder mehrere Täter hatten sich offenbar durch Aufhebeln eines Fensters Zugang ins Innere verschafft. Im Thekenbereich des Restaurants entwendeten sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Auch die Tür eines angrenzenden Gartenhauses wurde aufgehebelt. Aus dem Gartenhaus wurden nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Gegenstände entwendet. Zuletzt sei an der Örtlichkeit nach Angaben des Geschädigten am Vortag (13.06.) gegen 19:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

