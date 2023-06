Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Ferienzeit ist Reisezeit - Wiegeaktion für Wohnanhänger und -mobile der Polizei am 14.06.2023

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Ferienzeit ist Reisezeit - Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!

Hierzu bietet die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises eine besondere Aktion für Wohnmobilisten und Wohnwagenfahrer an.

Die Wiegeaktion für Wohnanhäger und Wohnmobile findet statt am 14.06.2023, von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr, am Parkplatz "Heidkamper Tor" (ehem. Mitarbeiterparkplatz Fa. Zanders), Einfahrt Bensberger Straße gegenüber An der Jüch, in 51465 Bergisch Gladbach.

Falsche Beladung und Überladung führen immer wieder zu schweren Unfällen auf den Straßen in die Feriengebiete. Nicht nur, wenn es steile lange Passagen bergauf und bergab geht, sondern auch auf flachen geraden Strecken kann ein plötzliches Hindernis oder ein Stau zu einer Gefahrenbremsung führen, bei der der technische Zustand und die Ladungssicherung über "Wohl und Wehe" der Insassen und anderer Beteiligter entscheidet.

Viele Fahrzeugführer können die Gewichte der Kleidung, Vorzelte, Gartenstühle, Fahrräder und anderer Gepäckstücke nicht richtig einschätzen und muten dabei ihrem Wohnanhänger oder Wohnmobil eine viel zu hohe Last zu.

Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis will Ihnen dabei helfen, diese Umstände richtig einzuschätzen und bietet Ihnen mit der "Wiegeaktion 2023" eine einmalige Gelegenheit, Ihre Ladung und deren Sicherung im Fahrzeug vor Ort direkt zu prüfen und hilfreiche Tipps für eine sichere Urlaubreise zu erlangen.

Daneben erhalten Sie viele hilfreiche Informationen zur Sicherung Ihrer Wohnung vor Einbrechern oder dem richtigen Verhalten am Urlaubsort, damit die Urlaubsreise auch die schönste Zeit im Jahr bleibt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell