Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Rhein.-Berg. Kreis - Dritte Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in diesem Jahr

Kürten/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Am kommenden Sonntag (04.06.) findet zum dritten Mal in diesem Jahr die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" der Polizei Rhein-Berg statt. Wie schon bei der Auftaktveranstaltung im April wird eine Kontrollstelle an der Kölner Straße von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Kürten-Bechen am Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei wie üblich auf Motorradfahrende. Diese sowie alle Interessierten und Medienvertretenden sind herzlich eingeladen, vorbei zu kommen und während oder nach der Kontrolle ihrer Maschine einen Kaffee zu trinken und dabei ins Gespräch mit den Verkehrssicherheitsberatern und dem Verkehrsdienst zu kommen.

Auch Landrat Stephan Santelmann hat angekündigt, bei "Kaffee und Knöllchen" am Sonntag zu erscheinen.

Neben der Polizei werden wie gewohnt ein Sachverständiger des TÜV Rheinland sowie Sanitäter der Johanniter mit einem Rettungswagen und voraussichtlich einer Dienstmaschine der Motorradstaffel vor Ort sein.

Im Fokus stehen die Themen vorausschauendes Fahrverhalten und angepasste Geschwindigkeiten sowie Lärmbelästigung, Erste Hilfe und Verhalten nach einem Unfall.

Die Polizei möchte, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sicher an ihrem Ziel ankommen. Da das Wetter am Sonntag aller Voraussicht nach sonnig werden soll, wird von einem hohen Motorradaufkommen auf den Strecken im Bergischen ausgegangen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell