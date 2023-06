Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Baumaschinen aus Anhänger und Gegenstände aus Pkw entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (31.05.) wurden zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in den Stadtteilen Bensberg und Moitzfeld angezeigt. In einem Fall brachen unbekannte Täter einen Anhänger auf und entwendeten Baumaschinen, im anderen Fall wurden diverse Gegenstände aus einem Pkw in einer Tiefgarage gestohlen.

Zwischen Dienstagabend (30.05.) gegen 22:30 Uhr und Mittwochmorgen (31.05) gegen 06:45 Uhr wurde ein in der Johann-Bendel-Straße abgestellter Anhänger von unbekannten Tätern aufgebrochen und Baumaschinen, darunter eine Kappsäge und zwei Schussapparate, daraus gestohlen. Das Vorhängeschloss war auf bislang unbekannte Art und Weise entfernt worden, es konnten zudem leichte Beschädigungen an der Sicherungsplatte des Anhängers festgestellt werden.

In der Straße Moitzfeld kam es in einem ähnlichen Tatzeitraum zu einem Diebstahl aus einem in einer Tiefgarage abgestellten BMW. Die Geschädigte gab an, ihr Fahrzeug am Vortag (30.05.) gegen 18:30 Uhr verschlossen in der Tiefgarage hinterlassen zu haben. Als sie am darauffolgenden Tag gegen 09:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Kofferraum offen stand und durchwühlt worden war. Es fehlten diverse hochwertige Gegenstände, darunter ein Laptop und ein Smartphone sowie ein Parfum und weitere persönliche Gegenstände. Die Polizei konnte keine Aufbruchspuren an dem Fahrzeug feststellen.

Der Wert des Diebesguts wird in beiden Fällen auf einen jeweils unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 gerne entgegen. (st)

