Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Im Ortsteil Heidkamp ereignete sich am Donnerstag (01.06.) ein Verkehrsunfall zwischen einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bergisch Gladbach und einem 33-jährigen Radfahrer aus Overath. Der Overather verletzte sich dabei schwer.

Die Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem VW gegen 07:40 Uhr die Straße Lerbacher Weg in Fahrtrichtung Kaltenbroich und beabsichtigte an einer dortigen Einmündung nach links in die Oberheidkamper Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie jedoch den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der seinerseits den Lerbacher Weg in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der Radfahrer auf die Frontscheibe des Pkw prallte und auf dem Fahrzeug liegen blieb.

Der Overather verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das stark deformierte Fahrrad wurde durch die Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell