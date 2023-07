Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen - beim Wechselfallentrick: junge Frau überrumpelt Verkäufer ++ Lüneburg - Kind auf Fahrrad kollidiert mit Auto ++ Dahlenburg - Fahrzeugführer nach Kollision schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.07.2023

Lüneburg

Reppenstedt - E-Scooter beim Einkaufen entwendet - Hinweise

Am 04.07. zwischen 19:30 und 19:40 Uhr entwendeten Unbekannte einen abgestellten E-Scooter vor einem Supermarkt in der Lüneburger Landstraße. Der Sachschaden liegt bei 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Am 03.07. kam es im Bereich der Erbstorfer Landstraße gegen 14:45 Uhr zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Vermutlich zwei Kinder ließen einen Feldstein auf die Fahrbahn rollen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Audi A4 befuhr die Erbstorfer Landstraße und konnte dem Stein nicht mehr ausweichen, sodass er mit dem rechten Vorderreifen über den Stein fuhr. Neben dem Reifen wurde auch die Felge beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die beiden Kinder liefen in der Folge weg und konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung in der Innenstadt - Hinweise

In der Nacht zum 05.07. kam es gegen 00:00 Uhr im Bereich der Grapengießerstraße zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Eine Anwohnerin konnte zwei junge Männer dabei beobachten, wie sie sich nach einem verbalen Streit schlugen. Ein 34-Jähriger schlug unter anderem mit seinem Gürtel gegen den Rücken eines bisher unbekannten Opfers. Dieser wiederum trat den 34-Jährigen, sodass dieser zu Boden fiel. Der 34-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Die weitere männliche Person flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kind auf Fahrrad kollidiert mit Auto

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.07. gegen 16:00 Uhr im Bereich der Altenbrückertorstraße. Eine 70-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo befuhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach rechts in die Altenbrückertorstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie zwei Jungen auf ihren Fahrrädern, welche die Straße überquerten. Ein 8-Jähriger kollidierte mit dem Pkw und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Dahlenburg - Fahrzeugführer nach Kollision schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.07. gegen 15:50 Uhr auf der Bundesstraße 216 im Bereich Dumstorf (Dumstorfer Kreuz). Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Straße Am Kirchkamp aus Richtung Dumstorf kommend und bog nach links auf die B216 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 57-Jährigen mit ihrem Pkw VW T-Cross. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "geschlagen"

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern kam es in den Nachtstunden zum 05.07.23 auf einer Wiese an der Landesstraße 261. Ein 17-Jähriger sowie ein weiterer Unbekannter hatten gegen 01:45 Uhr einen 16-Jährigen mit der Faust geschlagen. Der 16-Jährige stürzte zu Boden und wurde anschließend getreten und erneut geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Lemgow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 04.07.23 auf der Landesstraße 260 nahe der Ortschaft Schweskau. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zehn Verstöße. Bei erlaubten 80 km/h wurde der Spitzenreiter mit 121 km/h ertappt.

Uelzen

Uelzen - beim Wechselfallentrick: junge Frau überrumpelt Verkäufer

Einen 50 Euro-Schein erlangte eine Betrügerin bei einem Wechselfallentrick in den Nachmittagsstunden des 04.07.23 in einem Geschäft in der Lüneburger Straße. Die ca. 30 Jahre alte Frau hatte sich gegen 16:45 Uhr in das Geschäft begeben, um Geld zu wechseln. Dabei überrumpelte die Täter eine Mitarbeiterin und konnte mit den 50 Euro als Beute verschwinden. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 30 Jahre, ca. 165 cm groß, dunkle zusammengebundene Haare, sprach gebrochen deutsch, gelbes T-Shirt und beiges Cappy.

Gegen 17:00 Uhr war die Täterin auch in einem Geschäft in der Bahnhofstraße erfolgreich. Dort war sie beim Wechseln eines 200 Euro-Schein erfolgreich und erbeutete ebenfalls 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wriedel, OT. Wettenbostel - Einbruch in Scheunen - Stromerzeuger und Werkzeuge gestohlen

In insgesamt vier Scheunen in Wettenbostel drangen Unbekannte im Zeitraum vom 04. auf den 05.07.23 ein. Die Täter hatten die Schlösser aufgebrochen und dann Werkzeuge, Elektrogeräte und einen Stromerzeuger abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 04.07.23 in der Hauenriede. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs.

