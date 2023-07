POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 07.07.2023 - 09-07-2023 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Rohheitsdelikte ---

Lüneburg - Schläge und Tritte statt Tanz

Gleich mehrfach kam es in den Nächten am Wochenende zu Schlägereien.

In einem Tanzlokal Am Stintmarkt wurden am frühen Samstagmorgen nach Streitigkeiten zwei 35-jährige Männer von einer bislang unbekannten männlichen Person mittels Faustschlägen und Fußtritten attackiert. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Beschuldigte entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei und ist bislang nicht bekannt. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 20-27 Jahre alt - ca. 175 cm - schlanke Statur - Dreitagbart - schwarze, gelockte Haare

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2311

Lüneburg - Bedrohung mit Messer

Ein 32-Jähriger, welcher seit Wochen immer wieder durch die Begehung von Straftaten auffällt, benahm sich auch in der Nacht zu Sonntag daneben. Er belästigte in der Innenstadt mehrere Frauen. Als ein 31-jähriger den Damen zur Seite sprang, zückte der Aggressor ein Messer und hielt dieses dem Opfer bedrohlich vor. Die Polizei nahm den bereits als Dauergast bekannten Herren in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Er wurde am Morgen entlassen.

Lüneburg - Alkohol macht uneinsichtig

Ein angetrunkener 35-jähriger Nachtschwärmer geriet am frühen Sonntagmorgen Auf dem Kauf in Lüneburg in Streit mit einem 43-Jährigen.Beide gerieten dann auch körperlich aneinander und zeigten sich auch nach Eintreffen der Polizei ungehalten. Die beteiligten Personen wurden durch angeforderte Polizeibeamte zu sozialadäquaten Benehmen ermahnt, wobei diese Aufforderung zumindest bei dem 35-jährigen keine Wirkung entfaltete. Er begab sich zur nahegelegenen Polizeidienststelle und verhielt sich hier derart unkooperativ, sodass weitere Straftaten zu erwarten waren. Er schlief zumindest bis mittags seinen Rausch in der Polizeizelle aus.

--- Diebstahl ---

Lüneburg - Wiederholungstäter

Unbelehrbar zeigte sich am Samstagabend ein bereits hinreichend polizeibekannter 32-Jähriger, welcher in einem Supermarkt in der Goseburg. Gegen 15:30 Uhr versuchte er hier gleich eine größere Menge Alkohol zu entwenden. Als er erwischt wurde, versuchte er zu fliehen und zeigte sich den Mitarbeitern des Marktes gegenüber renitent. Eintreffende Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt auf und entließen den Besserung gelobenden Ganoven. Dieser hingegen hatte keine Stunde später bereits alles vergessen und sich in ein benachbartes Geschäft begeben. Auch hier versuchte er, reichlich Alkohol zu stehlen und auch hier gebärdete er sich sehr aggressiv. Nun hatte auch die Geduld der Polizei ein Ende. Der Herr verbrachte den Rest des Tages in Polizeigewahrsam.

Stadt/ Landkreis Uelzen

Körperverletzung

Am Freitagabend ist es in der Obdachlosenunterkunft in Uelzen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen und einem 59-jährigen Bewohner gekommen. Der 36-jährige musste mit einer Nasenbeinfraktur im Krankenhaus behandelt werden.

Drogenfund nach gemeldetem Einbruch

Am Samstagabend ist durch einen Zeugen ein gerade stattfindender Einbruch in eine Wohnung gemeldet worden. Die eingesetzten Beamten konnten vor eine aufgebrochene Tür sowie einen augenscheinlich leicht verletzten 37-jährigen Geschädigten feststellen. Dieser wollte keine Angaben machen. Im Gespräch mit ihm konnte der Geruch von Marihuana festgestellt werden. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten Marihuana, Amphetamin und eine größere Menge Ecstasy Tabletten festgestellt werden.

Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren

Am Samstagvormittag ist es in Uelzen auf Grund von ruhestörenden Lärm, durch einen Rasenmäher, zu Nachbarschaftsstreitigkeiten gekommen. Diese eskalierten, so dass einer der Parteien zu einer Forke griff und es zum Handgemenge kam. Hierbei ist der 75-jährige durch einen Schlag mit der Forke am Kopf verletzt worden und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Gefährliche Körperverletzung durch drei u.T.

Ein 25-jähriger wird in den frühen Sonntagmorgenstunden auf dem Heimweg in der Fritz-Röver-Straße durch drei männliche u.T. niedergerissen und mit mehreren Faustschlägen leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei Uelzen unter 0581 930215 melden. .

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte zum wiederholten Male

Am Freitagnachmittag kam es in Lüchow im Rahmen der Durchsetzung eines Platzverweises zu einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand. Eine 41 -jährige männliche Person versuchte dabei, die Beamten mit den Fäusten zu schlagen. Weiterhin setze sich die männliche Person zur Wehr. Am Samstagnachmittag randalierte die männliche Person mit einer Metallstange im Bereich der Dannenberger Straße Lüchow. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der alkoholisierte 41 - Jährige äußerst aggressiv und versuchte im weiteren Verlauf, einem Polizeibeamten eine Kopfnuss zu geben und ihn zu treten. In beiden genannten Fällen wurde der Beschuldigte bei der Polizei in Gewahrsam genommen und es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Blitzer

Im Zeitraum vom 30.06.2023 bis 07.07.2023 wurde die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Seerau in der Lucie beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Umständen oder Erkenntnissen in dieser Sache nimmt das Polizeikommissariat Lüchow entgegen.

Straftaten im Zusammenhang mit Kleinfeldturnier in Zernien

Im Rahmen des Kleinfeldturniers in Zernien kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu zwei Körperverletzungen. Ein 22 - Jähriger wurde durch einen Schlag in das Gesicht an der Unterlippe verletzt. Bei einer weiteren Auseinandersetzung wurden vier männliche Personen im Alter zwischen 22 Jahren und 28 Jahren durch eine unbekannte Person mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

In derselben Nacht wurde der rechte Außenspiegel eines Pkw auf dem Parkplatz des Kleinfeldturniers beschädigt. Die Polizeistation Dannenberg nimmt diesbezüglich Hinweise entgegen.

Im Rahmen einer Fußstreife am Samstag auf dem Veranstaltungsgelände wurde durch die Polizei ein Klemmleistenbeutel mit mehreren gelben Tabletten aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt in Saaße

Ein 37 - jähriger Fahrzeugführer wurde am Samstagabend in 29439 Lüchow im Ortsteil Saaße durch einen Zeugen beobachtet, wie er augenscheinlich alkoholisiert einen Pkw geführt hatte. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle des Fahrzeugführers wurde eine Atemalkoholwert von 3,43 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Lüchow

Am Samstagvormittag wurde in Lüchow in der Mittelstraße ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist von einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auszugehen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow entgegen.

