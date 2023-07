Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Achtung falscher Monteur" - Einschleichdieb ++ Baustellen-WC brennt ++ Lkw-Bergung nach Verkehrsunfall ++ Pkw überschlägt sich ++ ... Polizei kontrolliert - 52 Fahrer zu schnell - zwei Fahrverbote

Lüneburg (ots)

Presse - 07.07.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung auf dem Gehweg

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 06.07. gegen 16:00 Uhr auf einem Gehweg im Bereich der Ringstraße. Ein 51-jähriger Anwohner forderte einen 20-Jährigen auf, seine Zigarettenkippe vom Gehweg aufzuheben. In der Folge kam es zu einem Streit und daraufhin zu einer wechselseitigen Körperverletzung in Form von Schlägen. Auch der Vater des 20-Jährigen mischte sich in den Konflikt ein, sodass alle drei Beteiligten sich leicht verletzten.

Lüneburg - Baustellen-WC brennt - Hinweise

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Teil der Innenausstattung eines Baustellen-WC in der Willy-Brandt-Straße in Brand. Durch Polizeibeamte wurde der Brand gelöscht und durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg nachgelöscht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes einer Sachbeschädigung durch Feuer. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Hinweise

Am 06.07. kam es zwischen 14:00 und 14:20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Wulf-Werum-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit seinem weißen Pkw Mercedes beim Ausparken gegen einen danebenstehenden schwarzen Pkw VW Golf. Der Verursacher flüchtete in der Folge unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro. Der verursachende Pkw Mercedes hat seinen Schaden vermutlich am linken vorderen Kotflügel. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - Pkw überschlägt sich nach Unfall - Fahrer bleibt unverletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.07. gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße 17. Ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Renault Megane befuhr die K17 aus Embsen kommend und verlor vermutlich aufgrund nasser/schlüpfriger Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Der 49-Jährige kam nach rechts in den Grünstreifen ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Scharnebeck - Geldbörse beim Einkaufen entwendet - Hinweise

Am Morgen des 07.07. entwendeten Unbekannte während des Einkaufens in einem Supermarkt in der Straße Röthenkuhlen einem 96-Jährigen seine Geldbörse. Diese befand sich in einer Hosentasche des Seniors. Darin befanden sich neben diversen Dokumenten auch 100 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in eine Schule - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 06.07. auf den 07.07. versuchten Unbekannte in eine Schule im St.-Ursula-Weg einzubrechen. Die Sicherheitstüren der Schule hielten diesem Stand, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Verursacher flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Schuppen in Brand gesetzt

Einen Schuppen im Schützenpark in der Tannenbergstraße setzten Unbekannte in der Nacht zum 07.07.23 in Brand. Das Feuer wurde in der Nacht nicht bemerkt; jedoch am Morgen den ausgebrannten Schuppen, in dem noch Glut vorhanden war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Brand von Kleidungsstücken in Altkleidercontainer - Kinder/Jugendliche beobachtet

Zu einem kleineren Brand von zwei Kleidungsstücken in einem Altkleidercontainer im Bereich Bäckergrund kam es in den Nachmittagsstunden des 06.07.23. Dabei entstand gegen 15:50 Uhr geringer Sachschaden. Zeugen hatten im Umfeld zwei Kinder/Jugendliche beobachtet, die vermutlich mit Fahrrädern wegfuhren. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Seybruch - aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 06.07.23 auf der Bundesstraße 191. Aufgrund einer Baustellenampel hatte gegen 12:00 Uhr eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda aus Köln abbremsen müssen. Ein 28 Fahrer alter Fahrer eines Pkw Hyundai bemerkte diese zu spät und fuhr auf. Die 44-Jährige sowie ihr 43 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - "Achtung falscher Monteur" - Einschleichdieb erbeutet Bargeld und Schmuck - Polizei mahnt und ermittelt

Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete ein "falscher Handwerker" in den späten Mittagsstunden bei einer Seniorin im Elersweg. Der Mann hatte gegen 13:30 Uhr an der Wohnungstür geklingelt und sich als Heizungsmonteur ausgegeben. Da es zu einem Rohrbruch gekommen sei, müsste er in der Wohnung. Die Seniorin ließ den Mann hinein, der dann begann verschiedene Bereiche in der Wohnung untersuchte. Parallel lenkte der Täter die Frau ab (holte angeblich Werkzeuge nach und bat die Frau Heizkörper "aufzudrehen"). Während dieser Zeit gelangte der angebliche Monteur, der sich entsprechend in Arbeitssachen gekleidet hatte, an Bargeld sowie Schmuck. Anschließend verabschiedete sich der Mann. Das Fehlen von Bargeld und Schmuck wurde erst am Abend festgestellt und dann die Polizei alarmiert. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der angebliche Monteur kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 40 Jahre alt - kräftige Figur - circa 1,90 m groß - mitteleuropäische Erscheinung - deutsch sprachig (Hochdeutsch) - mit einer beigen Mütze und hellen Einmalhandschuhen bekleidet

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt und rät:

"Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung/Ihr Wohnhaus. Fragen Sie notfalls Nachbarn und Angehörige, die Sie unterstützen. Falls Ihnen die Situation merkwürdig vorkommt, alarmieren Sie die Polizei!"

Weste, OT. Testorf - ins Haus gelassen - Halskette mitgenommen

Die Halskette einer Seniorin erlangte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 06.07.23 in Testorf. Der Mann hatte gegen 12:00 Uhr an der Haustür geklingelt und nach Büchern gefragt. Die Seniorin ließ den Mann ins Haus, verwickelte die Dame in ein Gespräch und zeigte für die Halskette der Frau Interesse. Die Seniorin gab dem Mann die Kette zur Ansicht; woraufhin dieser das Haus verließ, in ein Auto stieg und wegfuhr. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei mahnt und rät:

"Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung/Ihr Wohnhaus. Fragen Sie notfalls Nachbarn und Angehörige, die Sie unterstützen. Falls Ihnen die Situation merkwürdig vorkommt, alarmieren Sie die Polizei!"

Ebstorf - Pedelec vom Schützenplatz gestohlen

Ein auf dem Schützenplatz im Hans-Rasch-Weg mit einem Kabelschloss gesichertes Pedelec stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 06.07.23 zwischen 23:00 und 23:30 Uhr. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Hanstedt I, OT. Velgen/Ebstorf - Lkw-Bergung nach Verkehrsunfall - Kipp-Laster verunfallt - Fahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 06.07.23 auf der Landesstraße 233 - aktuell Umleitungsstrecke zur Bundesstraße 4. Nach derzeitigen Ermittlungen musste ein 39 Jahre alter Fahrer eines Lkw MAN Kipplaster aufgrund eines entgegenkommenden roten Lkw nach rechts ausweichen, kam dabei gegen 14:15 Uhr erst auf den rechten Seitenstreifen, lenkte gegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw berührte zwei Bäume und kam mehrere Meter weiter vor einem größeren Baum (Frontalanstoss) zum Stehen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Aufgrund der Ladung des Kipplasters (Kies-Sand-Gemisch) und der schwierigen Bergung erfolgte diese in den Mittagsstunden des heutigen Tages mit einem Spezialkran. Die Landesstraße 233 musste dafür voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Die Ermittlungen zu dem verursachenden roten Lkw, der in Richtung Lüneburg unterwegs war, dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 52 Fahrer zu schnell - zwei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 06.07.23 auf der Bundesstraße 4/191 - dem Uhlenring - zwischen den Abfahrten Bad Bodenteich und Holdenstedt. Dabei waren insgesamt 52 Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot; die beiden Spitzenreiter wurden mit 155 und 159 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

