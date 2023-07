LPI-SHL: Einbruch in Garage

Motzlar (ots) - Am Morgen des 02.07.2023 gegen 03:30 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einer Scheune in der Rockenstuhlstraße in Motzlar aus. Darin befanden sich eine hohe Anzahl an Heuballen und mehrere landwirtschaftliche Geräte. Nach derzeitigen Stand wird der Schaden auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sind derzeit noch mit den Löscharbeiten im Einsatz. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache. ...

