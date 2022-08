Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungstreffer in Kehl

Kehl (ots)

Die intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich führten gestern in Kehl zu zwei Fahndungstreffern bei einer Person. Der 30-jährige Deutsche, der bei der Tramhaltestelle am Bahnhof kontrolliert wurde, wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht. Er war wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 500 Euro und wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Die Ersatzfreiheitsstrafe betrug gesamt 110 Tage Freiheitsstrafe. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht aufbringen und wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

