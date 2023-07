Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwischen zwei PKW eingeklemmt

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 30.06.2023, kam es in der Hauptraße in Zella-Mehlis zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Hierbei wollte der Fahrer eines Kleintransporters sein Fahrzeug in einer Parklücke am Straßenrand abstellen. Da er der Meinung war, dass er nicht "richtig" stand, ließ er sein Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor nach vorne rollen. Hierbei übersah er eine vor ihm parkende Dame, welche gerade ihren Kofferaum belud. Da Bremse und Lenkung bei ausgeschaltetem Motor nur bedingt funktionieren, rollte er auf das davor parkende Fahrzeug auf und klemmte die Fahrerin zwischen den beiden PKW ein. Hinzueilende Anwohner konnten das Verursacherfahrzeug teilweise zurück schieben und dadurch die Dame befreien. Diese wurde im Anschluss, leicht verletzt, ins Klinikum Suhl verbracht.

