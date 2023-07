LPI-SHL: Ohne Führerschein und gültige Zulassung mit dem Auto durch Kaltenlengsfeld

Rosa (ots) - In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag gegen 00:45 Uhr zerstach eine bisher unbekannte Person zwei Reifen eines Pkw, welcher in der Ortslage Rosa geparkt war. Durch die Tat wurde die Alarmanlage des Fahrzeuges aktiviert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

mehr