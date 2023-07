Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heißer Reifen

Suhl (ots)

Ein Teilnehmer des diesjährigen Simsontreffens in Suhl/ Goldlauter muss leider seine Heimreise nach Oranienburg ohne seine geliebte Simson antreten. Am Samstag, dem 01.07.2023, wollte der Simsonfahrer vor der großen Ausfahrt noch eine kleine Tour mit seiner Freundin durch Suhl machen. Bei der Rückfahrt zum Flugplatz Goldlauter wurde die gute, alte Simson an der Steigung der Großen Berbergstraße wohl zu heiß und fing Feuer. Deshalb mussten die beiden Piloten leider absteigen und zusehen, wie das Leichtkraftrad den Flammen vollständig zum Opfer fiel. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten zwar den Brand löschen, aber im Anschluss nur noch die zerstörten Einzelteile der Simson an den Eigentümer übergeben.

