POL-H: Unbekannter beschädigt mehrere Autos in Isernhagen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizeistation Pattensen seit Donnerstag, 27.04.2023, nach einem 35-jährigen Mann gesucht. Dieser war am 23.04.2023 mit einem Pkw von seiner Wohnung in Pattensen aus in unbekannte Richtung weggefahren und seitdem verschwunden. Am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 14:30 Uhr konnte der Vermisste im Bereich ...

