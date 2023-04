Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Pattensen wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizeistation Pattensen seit Donnerstag, 27.04.2023, nach einem 35-jährigen Mann gesucht. Dieser war am 23.04.2023 mit einem Pkw von seiner Wohnung in Pattensen aus in unbekannte Richtung weggefahren und seitdem verschwunden.

Am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 14:30 Uhr konnte der Vermisste im Bereich Holzminden unversehrt angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeberinnen und -gebern für ihre Unterstützung.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5495918. Aus datenschutzrechtlichen Gründen musste das Foto in der Ursprungsmeldung gelöscht werden. /aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell