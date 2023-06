Straelen (ots) - Am Samstag (17. Juni 2023) kam es gegen 16:10 Uhr an der Kreuzung "Am Gieselberg" / Bormiger Weg in Straelen zu einer Unfallflucht. Ein 11-jähriges Mädchen aus Straelen beabsichtigte mit ihrem Fahrrad die Straße "Am Gieselberg" zu überqueren, als sie von einem blauen Pkw am Vorderreifen touchiert wurde und zu Boden stürzte. Das Mädchen konnte ...

