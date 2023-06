Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht: Geparktes Fahrzeug am Spiegel beschädigt

Wachtendonk (ots)

Am Samstag (17. Juni 2023) kam es gegen 09:10 Uhr an der Adresse "Kuhdyck" in Wachtendonk zu einer Unfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde dabei ein am Straßenrand abgestellter grüner Opel Agila am linken Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge, welcher den Halter des Fahrzeugs informierte, hatte zum Unfallzeitpunkt einen silbernen Mercedes an der Örtlichkeit gesehen. Dieser befuhr die Straße vermutlich aus Fahrtrichtung Feldstraße kommend und damit in Fahrtrichtung "Auf dem Bock". Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell