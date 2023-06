Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Täter schlagen Scheibe ein

Kleve (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Juni 2023) haben unbekannte Täter die Scheibe eines grauen Hyundai Getz eingeschlagen, der auf der Karl-Leisner-Straße abgestellt war. Sie entwendeten Münzgeld in zweistelliger Höhe aus dem Wagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell