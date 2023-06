Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Bürgerhaus

Weeze-Wemb (ots)

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstagfrüh (17, Juni 2023), 06:50, haben sich unbekannte Täter durch einen Hintereingang gewaltsam Zutritt in das Bürgerhaus an der Straße Auf der Schanz verschafft. Sie durchsuchten einen Büroraum, machten hier aber nach ersten Angaben keine Beute. Aufgrund von Feierlichkeiten standen mehrere Gastro- und Kühlwagen in der Nähe des Gebäudes. Aus einem der Anhänger entwendeten die Täter einen Pavillon, an einem zweiten hebelten sie erfolglos an der Laderaumtür herum. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

