Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.08.2022

Salem und Markdorf / Bodenseekreis (ots)

Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Raubdelikten Tatverdächtigen

Nach zwei Raubdelikten auf zwei Lebensmitteldiscounter am 07.03.2022 in Salem und am 02.04.2022 in Markdorf gelang es der Kriminalpolizei Friedrichshafen einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Einsatzkräfte nahmen den 23-jährigen Mann am Mittwochmorgen im Bodenseekreis fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen und setze diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-0

Polizeioberkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Nachfolgend die Meldungen des PP Ravensburg vom 08.03.2022 und 04.04.2022:

Salem

Überfall auf Discounter

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat am Montag kurz nach 21 Uhr ein bislang unbekannter Täter bei einem Überfall auf einen Discounter in der Leopoldstraße erbeutet. Der Mann ging zur Kasse und bezahlte einen Artikel. Als der 23 Jahre alte Kassierer das Wechselgeld aushändigen wollte, forderte der Täter Geld und bedrohte den 23-Jährigen. Der Unbekannte ließ sich das Bargeld aushändigen und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Weildorf. Der Täter wird als etwa 175 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er trug eine Art schwarzen Trainingsanzug, dessen Oberteil an der Front weiß gemustert war. Zudem hatte der Mann eine schwarze Basecap mit auffallend rundem Schild auf und trug weiße Einmalhandschuhe sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Personen, denen der Mann aufgefallen ist und Bewohner der dortigen Wohnanlage, die den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Kassiererin mit Waffe bedroht - Täter flüchtet mit Bargeld

Nach einem Raubdelikt am Samstagabend um etwa 20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Straße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Der Täter, der auf 170 - 175 cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben wird, wartete gegen Ladenschluss offenbar ab, bis die letzte Kundin das Geschäft verlassen hatte und forderte die 28-jährige Frau hinter der Kasse dann zur Herausgabe von Geld auf. Dabei bedrohte er die Kassiererin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Geld ich Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Discounter. Trotz intensiver Fahndung durch die verständigten Polizeibeamten, konnte der Täter flüchten. Bei der Tat war der Unbekannte mit einer weißen Softshell-Jacke mit buntem Aufdruck im Brustbereich und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er trug ein helles Basecap mit bunter Aufschrift und eine blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an. Personen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, die Beamten unter Tel. 07541/701-0 zu kontaktieren.

